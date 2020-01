W Pleszewie uczyli się udzielać pierwszej pomocy

Narażanie własnego życia by ratować innych to ich codzienność. Ratownicy medyczni i strażacy są zawsze w gotowości. Tym razem zrobili wyjątek i wyjechali nie po to by służyć pomocą, ale by jej uczyć. To, że pierwsza pomoc jest ważna doskonale wiedzą mieszkańcy Pleszewa

To ważne, abyśmy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, umieli właściwie zareagować. To w naszych rękach może znaleźć się czyjś los. Często widząc wypadek chcemy pomóc, ale paraliżuje nas strach, bo po prostu nie wiemy jak udzielić pierwszej pomocy. Dlatego pretekstem do zorganizowania szkolenia z pierwszej pomocy było zdarzenie, do którego doszło w czasie rozgrywek piłkarskich w gołuchowskiej hali, kiedy jeden z graczy potrzebował pomocy. Na szczęście, jego koledzy stanęli na wysokości zadania. W piątek Adam osobiście podziękował za pomoc i wsparcie. Podkreślił, że z dnia na dzień czuje się coraz lepiej. Do nagłego zatrzymania akcji serca doszło również latem na pleszewskim basenie. Poszkodowany mógł jednak liczyć na szybką reakcję i pomoc ratowników. Burmistrz Arkadiusz Ptak oraz prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego Błażej Górczyński podziękowali ratownikom i strażakom za uratowanie ludzkiego życia. Bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED poprowadził Dominik Kołaski w towarzystwie ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gołuchowie oraz Pleszewskiego Centrum Medycznego.



FLESZ: Australia w ogniu. Wielkie pożary trawią kontynent Wideo