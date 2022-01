W Pleszewie jutro rano skrobanie szyb? Sprawdź prognozę pogody na najbliższą noc i przekonaj się Newsroom 360

Czy w Pleszewie trzeba będzie jutro skrobać szyby? iStock Getty Images

Chcesz sprawdzić, czy w Pleszewie jutro będzie przymrozek? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na noc z niedzieli na poniedziałek. Według prognoz, w Pleszewie będziemy mieć 7°C. Przy tym szansa na pojawienie się opadów deszczu to 90%, natomiast wilgotność powietrza: 85%. Jeśli chodzi o wiatr, możemy spodziewać się podmuchów o sile do 32 km/h. Oznacza to, że w nocy w Pleszewie nie będzie przymrozków.