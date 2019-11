W Pleszewie działa jedna z nielicznych w regionie podstawówek przysposabiających do pracy

Szkoła przysposabiająca od szkoły branżowej różni się tym, że uczniowie nie zdobywają w niej kwalifikacji niezbędnych do wykonywania konkretnego zawodu. Mogą za to nauczyć się kompleksowego przygotowywania warsztatu pracy, wykonywania czynności od początku do końca i rzetelnego podejścia do powierzonych obowiązków. Dzięki temu mogą później pracować jako personel niewykwalifikowany i wypełniać wyznaczone przez pracodawcę prace pomocnicze. Oczywiście nic nie stoi im na drodze do dalszej nauki i zdobycia kolejnych stopni wykształcenia.

- O doborze zawodów w szkole przysposabiającej do pracy

w szkole podstawowej w CKiW w Pleszewie decyduje lokalny rynek pracy. Pleszew jest m.in. zagłębiem ogrodniczym i słynie w Polsce z produkcji pomidorów. To sprawia ,że osoby związane z tą branżą są poszukiwane przez pracodawców. Podobnie jest z branżą budowlaną, w której wciąż brakuje rąk do pracy. Dlatego też systematycznie analizujemy sytuację i na podstawie tego podejmujemy decyzje -wyjaśnia Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora CKiW.