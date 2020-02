Zebrania na terenie Miasta i Gminy Pleszew potrwają do 18 lutego. Na spotkaniach z mieszkańcami sprawozdanie ze swojej działalności przedstawiają sołtysi i przewodniczący osiedli. Zebrania osiedlowe i sołeckie to dobra okazja do poznania planów władz miasta i gminy na rok 2020, jak również dyskusji o problemach, które mieszkańcy dostrzegają w swojej najbliższej okolicy.