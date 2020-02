W Marszewie ruszyła IV edycja "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi". Jakie tematy dominowały podczas spotkania instytucji agrarnych z rolnikami?

12 tematów podzielonych na 3 bloki. Po każdym następował panel dyskusyjny. W takiej odświeżonej formule 10 lutego zainaugurowano IV edycję spotkań informacyjnych pod hasłem "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi". Przedstawiciele instytucji agrarnych i rolnicy spotkali się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie. Przedsięwzięcie tradycyjnie patronatem objął wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. - Cieszę się, że możemy się tutaj spotkać z wieloma instytucjami, które pracują dla rolników i na ich rzecz, że możemy rozmawiać o tym, co dla państwa jest najważniejsze. Dla mnie, jako wojewody, ten dział gospodarki jest niezwykle istotny. Rok 2019 i początek 2020 to wiele problemów i działań kryzysowych, które na co dzień podejmujemy, to również dużo spotkań z rolnikami, także w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Jesteśmy do państwa dyspozycji - podkreślał. - Bardzo ważne jest, aby dostrzegać problemy i zmiany zachodzące w rolnictwie. Chcieć je i analizować i rozmawiać z instytucjami, które mają za zadanie te trudne sytuacje rozwiązywać. Jako poseł na sejm jest otwarta na wszelkie dyskusje - dodawała Katarzyna Sójka.

Prewencja i rehabilitacja rolników w KRUS, bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych, afrykański pomór świń i grypa ptaków – realne zagrożenia dla rolnictwa Wielkopolski, na styku lasu i pola – wybrane problemy rolników oraz leśników, sytuacja dzika w Wielkopolsce - to tylko kilka z 12 tematów poruszonych podczas poniedziałkowego spotkania. Co w największym stopniu interesowało rolników? - Na jakim etapie jest program zbiórki odpadów materiału rolniczego (folie rolnicze, opakowania po nawozach)? Jak to będzie wyglądało techniczne? Czy i ile za to zapłaci rolnik? - dopytywali gospodarze. Jednoznaczna odpowiedź w tej sprawie nie padła. - Każda z naszych instytucji odbiera coraz więcej telefonów w tej sprawie. Na pewno ten temat podniesiemy podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim - zapewniał pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Największe zagrożenie dla producentów trzody chlewnej stanowi afrykański pomór świń. Tego tematu również dotyczyły zapytania rolników. - Mam uwagę do programu krowa plus i świnia plus. Jak się to ma do bioasekuracji w związku z ASF, jeśli z jednej strony dopuszcza się wybieg świń na wolnym powietrzu, a z drugiej strony jest wymóg siatki na oknach, aby nie dopuścić do przedostania się do środka ptaków? Tu będzie nagroda, a za chwilę kara, że nie wypełniliśmy wymogów? - dociekali rolnicy. - Projekt i cała wizja tego wsparcia powstawała w innej rzeczywistości niż się dzisiaj znajdujemy. Do wszystkiego trzeba podejść zdroworozsądkowo. W tym momencie z tego rozwiązania nie będziemy korzystać, bo nikt z nas nie będzie się narażał na ASF. Program na dobrostan zwierząt rusza w marcu i w zakresie trzody chlewnej ma 4 warianty. Przy czym te dwa dotyczące wypuszczania zwierząt w tym roku są wyłączone - wyjaśniali eksperci.

Do tej pory w Wielkopolsce odnotowano 128 przypadków ASF u dzików. Wszystkie w powiecie wolsztyńskim. Rolnicy często domagali się zdecydowanych działań i w redukcji populacji tego zwierzęcia widzieli największą szansę na powstrzymanie wirusa oraz ochronę przed nim swoich gospodarstw. O tym, jak w naszym województwie wygląda sytuacja z dzikami opowiadał łowczy Mikołaj Jakubowski z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu. - W tym sezonie mamy rekordowe pozyskanie. Nie da się wyeliminować dzików w 100 procentach. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć populację, zwłaszcza w strefie czerwonej, gdzie nawet wykorzystaliśmy dron z kamerą termowizyjną do skuteczniejszego namierzenia i likwidowania zwierzyny. Najlepszy rezultat przynosiły polowania zbiorowe, które często próbowali blokować pseudoekolodzy - podkreślał.