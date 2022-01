W Kaliszu mężczyzna został oblany substancją chemiczną. Osobę, która mogła mieć związek z tym zdarzeniem zatrzymano w powiecie pleszewskim

Mężczyzna został oblany substancją chemiczną. Kaliscy policjanci interweniowali w powiecie pleszewskim

We wtorek około godziny 13.30 na ulicy Chopina w Kaliszu 49-letni mężczyzna został oblany nieznaną substancją chemiczną. Poszkodowany został przetransportowany do kaliskiego szpitala. - Ma poparzoną twarz, przebywa na chirurgii - informował Paweł Gawroński, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na miejscu zdarzenia pojawiła się steaż pożarna, która pobrała próbki do badania i miała ustalić, jaką substancją został oblany mężczyzna oraz jego samochód.

Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania. W środę kaliscy funkcjonariusze przeprowadzili akcję na terenie powiatu pleszewskiego. - Policjanci zatrzymali 61-letniego mężczyzny, który może mieć związek z wtorkowym zdarzeniem, czyli oblaniem mężczyzny żrącą substancją na ulicy Chopina w Kaliszu - mówi asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.