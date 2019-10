W hali sportowej szkoły nr 3 odbyły się VI Pleszewskie Spotkania Kolekcjonerskie. Swoją pasją pochwaliło się ponad 80 wystawców

To wydarzenie, które już na dobre wpisało się do kalendarza pleszewskich imprez. Co roku przekonujemy się, że w domach kolekcjonerów z Pleszewa i regionu kryją się przeróżne skarby.

Spotkania kolekcjonerskie to nie tylko wystawy, ale również spora dawka atrakcji towarzyszących. W pleszewskiej hali m.in. śpiewał Rafał Kuznowicz, zaprezentowało się Studio Tańca "Frajda" oraz Grupa Poszukiwawcza-Ratownicza "Szukamy i Ratujemy", odbył się turniej w grę Fifa.

Z okazji 5. rocznicy otwarcia hali przy ul. B. Krzywoustego Spółka Sport Pleszew, której prezesem jest Eugeniusz Małecki, ufundowała dla wystawców wydany w rym roku banknot kolekcjonerski - bon miejski 20 koron pleszewskich.

Pomysłodawcami i głównymi organizatorami Pleszewskich Spotkań Kolekcjonerskich są: Piotr Świderski i Przemysław Konopczyński. W rolę konferansjera wcieliła się Renata Reszel.

