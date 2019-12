W Dobrzycy odsłonięto tablicę upamiętniającą bohaterów wydarzeń z września 1939 r. 80 lat temu lokalna społeczność podjęła walkę z okupantem

Jak przebiegało powstanie dobrzyckie? W 1939 r. miasteczko było położone około 30 km od granicy z Niemcami. W samej Dobrzycy większością byli Polacy, ale już w pobliskich wsiach Niemcy stanowili od 40% do 90% mieszkańców. 5 września zmotoryzowana kompania wrogiego wojska zajęła Dobrzycę i przekazała władzę amtskomisarzowi Herbertowi Laube. Lokalna społeczność nie czekała biernie na rozwój wydarzeń. Już kolejnego dnia członkowie polskiej Straży Porządkowej z Witaszyc pod dowództwem st. wachmistrza Franciszka Sameli postanowili odbić miejscowość.

Wjechali dwoma samochodami od strony ulicy Cmentarnej i wraz z przyłączającymi się do nich polskimi mieszkańcami Dobrzycy ruszyli w stronę rynku. Atakujący ostrzelali ratusz, wróg odpowiedział ogniem. W czasie akcji postrzelony został Samela, co skutkowało koniecznością szybszego wycofania się i szukania pomocy dla rannego wachmistrza. Akcja wywołała popłoch wśród miejscowych Niemców. Amstkomisarz Laube na motocyklu uciekł do sąsiedniego Koźmińca