W derbach okręgu kaliskiego lider IV ligi pokonał na własnym boisku Centrę Ostrów Wlkp. Zdecydował piękny strzał Konrada Chojnackiego

Nie był to wielki mecz. Sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. W pierwszej połowie piłka w stronę bramki zmierzała niemal tylko po strzałach z dystansu. Gospodarze uderzali niecelnie, goście zbyt lekko, aby zaskoczyć Marcina Antczaka. Najgroźniej zrobiło się w wyniku nieporozumienia między bramkarzem LKS-u, a Krzysztofem Czabańskim. Okazji nie wykorzystał Michał Kucharski.

Drugą połowę lepiej rozpoczęli ostrowianie, ale gospodarze szybko opanowali sytuację i z coraz większą determinacją dążyli do zdobycia gola. Udało się w 75'. Z rzutu wolnego dośrodkował Krzysztof Czabański, obrońcy gości wybili piłkę wprost na nogę Konrada Chojnackiego, który potężnym strzałem w długi róg wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Centra nie miała już nic do stracenia, musiała ruszyć do przodu, a to dawało gospodarzom okazje do kontr. Blisko podwyższenia rezultatu był m.in. Czabański. Ostatecznie skończyło się na jednej bramce. LKS wygrał i obronił pozycję lidera. Humory wszystkim popsuła jednak poważna kontuzja debiutującego w pierwszej drużynie Szymona Łyskawki.