W Choczu od 1 stycznia wzrosną stawki podatku od nieruchomości. Rada nie zgodziła się na wszystkie propozycje przedstawione przez burmistrza

Od 1 stycznia wzrosną stawki podatku od nieruchomości.

Nie ruszaliśmy ich od 2013 r. W tym czasie zmieniliśmy jedynie wielkość opłaty transportowej, bo osiągnęliśmy poziom poniżej ministerialnego i musieliśmy to wyrównać

- mówi burmistrz Marian Wielgosik. Rada zaakceptowała większość propozycji przedstawionych przez gospodarza gminy. Wątpliwość wzbudził jedynie podpunkt dotyczący budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tutaj stawka miała pójść w górę z 17 do 19,50 zł, co oznaczałoby około 14% skok (w pozostałych przypadkach różnica była mniejsza). Dla części radnych to było za dużo. -

Wzrost jest dość wyraźny. Dlatego proponuję kwotę 18,50 zł

- podkreślała Małgorzata Bojarun. Mniejsza stawka oznacza mniejsze wpływy do budżetu. Podwyżka podatku od nieruchomości miała sprawić, że do gminnej kasy w skali roku trafi o 90 tys. zł więcej. Przyjęcie przez radę postulatu wyrażonego przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, sprawiłoby, że planowany dochód zmniejszyłby się o 20 tys. zł. A to nie byłby koniec komplikacji.