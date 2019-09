W Białobłotach samochód dostawczy zderzył się z przebiegającą przez jezdnię łanią. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 443

Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja i jednostka OSP Białobłoty, która została zadysponowana do kolizji około 21.40. - W wyniku zderzenia z przebiegającą przez drogę zwierzyną doszło do uszkodzenia samochodu i wycieku płynów eksploatacyjnych. Nasze działania poległy na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu, neutralizacji wyciekających płynów oraz kierowaniu ruchem do czasu uprzątnięcia miejsca kolizji i odholowania uszkodzonego pojazdu - relacjonują druhowie.

Minister zdrowia: Nasi poprzednicy zlikwidowali kary za wywóz leków za granicę, więc mafie zaczęły hulać