Po przerwie Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy wróciła do prezentowania utalentowanych mieszkańców i ich pasji. Do 10 lutego odwiedzający bibliotekę mogą podziwiać wystawę rysunków Małgorzaty Ciszak.

Autorka prac mieszka w Dobrzycy. Jest technikiem technologii żywienia. Ma męża Michała i dwoje dzieci: Amelię oraz Oliwiera. Małgorzata Ciszak rysuje od około 6 lat, chociaż artystyczną duszą była od kiedy tylko sięga pamięcią. Zawsze lubiła rysować, malować, grać. - Kiedy kończyła szkołę podstawową, najbliższe liceum plastyczne znajdowało się w Poznaniu. W związku z tym nawet nie myślała o kontynuowaniu edukacji tak daleko od domu - opowiada o bohaterce wystawy Ewa Balcer z dobrzyckiej biblioteki. Pani Małgorzata ze względu na stan zdrowia córki musiała zrezygnować z pracy zawodowej i zostać w domu. To wtedy zaczęła rysować. Jest samoukiem, rysuje tak jak czuje, a nie jak nakazuje „sztuka rysowania”.- Czas poświęcony tworzeniu jest czasem tylko dla niej, wtedy może oderwać się od codziennych spraw, odprężyć i zrobić coś dla siebie. Bardzo krytycznie nastawiona do swojego rysowania szczerze zdziwiła się, że rodzina i znajomi bardzo chwalą jej prace, a nawet proszą, aby narysować coś specjalnie dla nich. Od jakiegoś czasu chętnie oddaje swoje szkice na licytacje, z których dochód przeznaczany jest na potrzeby dzieci, także jako nagrody rzeczowe, np. na Bal Kopernika. Dlatego do końca nie wie, gdzie docierają jej prace, i kto na nie spogląda w zaciszu swojego domu. Mural otaczający plac zabaw przedszkola w Nowym Świecie to również jej dzieło - podkreśla Ewa Balcer.Rysunki Małgorzaty Ciszak możemy podziwiać do 10 lutego w czytelni biblioteki, codziennie w godzinach jej otwarcia.