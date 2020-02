Silny wiatr do Polski to "zasługa" cyklonu Sabina, który daje się we znaki przede wszystkim na zachodzie Europy. Im dalej na wschód, tym jego oddziaływanie jest mniejsze. IMGW przewiduje, że prędkość wiatru będzie wynosiła w porywach nawet 90 km/h (lokalnie do 100 km/h).