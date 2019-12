Układ świątecznego kalendarza w tym roku sprzyja uwielbiającym długi odpoczynek. Bez trudu można świętowanie wydłużyć do pełnych dwóch tygodni a nawet do 20 dni. Życie jednak nie stoi w miejscu, także płatności różnych terminowych zobowiązań: rachunków za komórkę, kablówkę, rat kredytu i im podobnych. Jeśli tak się zapamiętamy w świętowaniu, że zapomnimy o bożym świecie i przelewach, może nas to sporo kosztować.

W dni ustawowo wolne od pracy, jak Boże Narodzenie czy Nowy Rok, standardowe rozliczenia międzybankowe w systemie Elixir nie są realizowane. Warto o tym pamiętać, planując płatności rachunków, czy innych terminowych zobowiązań.



Elixir w dni robocze

W tym czasie dostępne będą przelewy natychmiastowe w systemie Express Elixir, który funkcjonuje nieprzerwanie, także w dni świąteczne. Za takie przelewy jednak z reguły jest dodatkowa, dość wysoka opłata.



Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych dla transakcji w złotych. Ich rozliczenie następuje w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze, w godzinach: 9:30, 13:30 i 16:00.



Uwaga na Wigilię i Sylwestra

Przelewy natychmiastowe

Niezależnie od funkcjonowania systemów Elixir i Euro Elixir, do dyspozycji klientów banków pozostaje system przelewów natychmiastowych Express Elixir, który działa 24 godziny na dobę,



Aby zrealizować taki przelew, należy się upewnić, że obydwa banki – bank nadawcy i bank obiorcy są uczestnikami systemu Express Elixir oraz, że są dostępne w czasie, gdy chcemy zrealizować przelew.Informacje o dostępności poszczególnych banków można sprawdzić na stronie https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/ – Podobnie system Euro Elixir, do realizacji transakcji w euro, nie będzie funkcjonował 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia. Natomiast 24 i 31 grudnia system będzie działał wg standardowego harmonogramu, w ramach sześciu sesji rozliczeniowych – dodaje Tomasz Jończyk.

