Urzędnicy Starostwa Powiatowego kontrolowali apteki w czasie dyżurów

Podczas jednego z posiedzeń Zarządu Powiatu w Pleszewie przewodniczący Rady Marian Adamek zwrócił uwagę na nieprzestrzeganie przez właścicieli aptek uchwały.Poinformował Zarząd, że mieszkańcy mają w związku z tym utrudniony dostęp do leków. Wówczas zawnioskował o przeprowadzenie dwutygodniowego monitoringu pracy aptek w porze nocnej oraz niedzielę i święta oraz przygotowanie i wysłanie pism do Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nie przestrzegania na terenie powiatu pleszewskiego przez właścicieli aptek prawa miejscowego określającego harmonogram pracy aptek.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, oprócz dni powszednich dyżury aptek powinny się odbywać również w soboty oraz niedzielę, święta, dni wolne od pracy oraz w porze nocnej. Mimo, że w harmonogramie znajdują się wszystkie apteki w powiecie pleszewskim, to tylko jedna z nich, w Choczu, stosuje się do przyjętego przez radnych rozkładu pracy.

Zarząd zobowiązał pracowników Starostwa do realizacji wniosków przewodniczącego Rady. - Wystarczyło wyrywkowo sprawdzić, czy dane apteki sprawuje dyżur i czy uchwała jest realizowana - tłumaczył Marian Adamek. Wyniki monitoringu nie zostały jednak przedstawione. Wszczęta została natomiast procedura przygotowania kolejnego projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie nowego harmonogramu pracy aptek na 2020r. już od 2 września 2019r.

Władze powiatu pleszewskiego we wspomnianym wcześniej piśmie zwróciły się do Ministra Zdrowia oraz do Wojewody o pomoc przy organizacji harmonogramu i próbę wpłynięcia na samorząd aptekarski, aby dyżury były przestrzegane przez farmaceutów. Poinformowano w nim również o nieprzestrzeganiu ustalonego harmonogramu. W Starostwie nadal jednak czekają na odpowiedź z resortu zdrowia i z Urzędu Wojewódzkiego.

- Nie mamy żadnych narzędzi do egzekwowania uchwały Rady Powiatu. Nie jesteśmy w stanie również nikogo zmusić, ani płacić dodatkowych środków za pełnienie dyżurów. Sytuacja jest patowa - podkreślił starosta Maciej Wasielewski. Dodał również, że za przykładem właścicieli aptek z Pleszewa idą kolejni. - W okolicznych powiatach aptekarze również odmawiają dyżurowania - zaznaczył starosta pleszewski.