Urząd Skarbowy w Pleszewie będzie dostępny trzy razy w tygodniu

Kontakt telefoniczny do Urzędu Skarbowego w Pleszewie PIT – nr telefonu 62 508 17 77 VAT – nr telefonu 62 508 17 77 spadki/darowizny – nr telefonu 62 508 17 77 rejestracja podatników – nr telefonu 62 508 17 77 rachunkowość podatkowa – nr telefonu 62 58 17 77 komórka wierzycielska – nr telefonu 62 508 17 77

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie. Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne tylko na podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym. Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.pleszew@mf.gov.pl Więcej informacji na www.wielkopolskie.kas.gov.pl.

Wizyta w urzędzie

W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, możliwa jest wizyta w urzędzie skarbowym przez 3 dni w tygodniu:

• Poniedziałek od 12:00 do 18:00

• Środa od 9:00 do 15:00

• Piątek od 9:00 do 13:00

W pozostałe dni obsługa Klienta odbywa się w jednostkach KAS poprzez e-Usługi, e-PUAP i telefonicznie.