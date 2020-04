Urząd Miejski Gminy Chocz zakupi 20 laptopów. Sprzęt posłuży młodzieży do zdalnej nauki w czasie epidemii.

Gmina Gizałki przekazała szkołom 18 komputerów

Gmina Gizałki złożyła wniosek o dotację do zakupu komputerów niezbędnych do kształcenia na odległość. Wszystko w ramach grantu „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" w zawiązku z zawieszeniem nauki w szkołach z uwagi na stan epidemii w kraju.