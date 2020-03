Urząd Miasta i Gminy Pleszew apeluje o ograniczenie wizyt w ratuszu

Nowe wytyczne dla wiernych. Episkopat rekomenduje udzielenie dyspensy

Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat, w którym zaleca biskupom udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca. Duchowni zachęcają również do przyjmowania Komunii Świętej na rękę.