Uroczystość Bożego Ciała w parafii pw. Świętego Floriana w Pleszewie

Co roku w Boże Ciało, wierni wychodzili na ulice miast i wsi – by pokazać swoje przywiązanie, swoją miłość do Chrystusa. W tym roku było inaczej. Procesja w parafii pw. Św. Floriana w Pleszewie odbyła się wokół kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami państwowymi zgromadzenia religijne mogą się odbywać niezależnie od liczby ich uczestników, co dało możliwość zorganizowania tradycyjnych procesji eucharystycznych w Uroczystość Bożego Ciała. Ale pomimo tych pozwoleń tegoroczna procesja Bożego Ciała ze względu na nadal trudną sytuację epidemiologiczną i konieczność zachowania restrykcji sanitarnych różniła się nieco od tej, które odbywały się w parafii w poprzednich latach. W tym roki wierni po mszy świętej udali się na procesje wokół kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.