Ulica Kolejowa w Pleszewie jest już przejezdna

Ponad 22 tys. osób w naszym regionie może złożyć już wniosek na nowe 500+

Ponad 70 tys. osób w Wielkopolsce, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, i których dochód miesięczny nie przekracza 1600 zł brutto, może już złożyć wniosek o tzw. dodatek 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Z szacunków ZUS wynika, że od października tego roku do marca ...