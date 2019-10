Ułatwią mieszkańcom dostęp do programu „Czyste powietrze”. Zainteresowani będą mogli składać wnioski w urzędzie gminy, a nie w Poznaniu

Do tej pory przyjmowaniem, analizowaniem i ocenianiem dokumentów zajmował się wojewódzki fundusz. W krótkim czasie nie był w stanie rozpatrzeć wniosków napływających z różnych stron Wielkopolski. W związku z tym zwrócił się o wsparcie do gmin, które zadeklarowały współpracę w ramach programu. Jednym z takich samorządów były Gizałki.

- Po analizie zatrudnienia stwierdziliśmy, że nie mamy komu zlecić tych zadań, ponieważ pracownicy są bardzo mocno dociążeni dotychczasowymi obowiązkami. Dlatego zdecydowałem się zatrudnić osobę do Referatu Nieruchomości, Środowiska i Planowania Przestrzennego. Przy czym praca dotycząca programu „Czyste powietrze” będzie stanowiła tylko część etatu - opowiada wójt Robert Łoza.

Gospodarz gminy podkreśla, że od 2010 r. nie zwiększał zatrudnienia w administracji urzędu, natomiast przez te ponad 8 lat liczba zadań do wykonania cały czas rosła. - Spiętrzenie prac jest tak duże, że powoli mamy problemy z realizacją zadań na czas. Widzieliście państwo, co działo się w tym roku, gdy spływały wnioski suszowe. Jeden pracownik musiał sprawdzić, przeliczyć, ocenić 500 dokumentów. To jest niewykonalne w ciągu jednego miesiąca, dlatego muszę ten referat trochę wzmocnić kadrowo - tłumaczył swoją decyzję radnym gospodarz gminy.