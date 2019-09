Ukradli części do Porsche. Grozi im pięć lat więzienia

Zgłoszenie o kradzieży wpłynęło do pleszewskiej komendy w środę 11 września. Nieznani wtedy sprawcy w nocy ok. godziny 1.30 ukradli z terenu zakładu mechaniki pojazdowej w Kościelnej Wsi trzy katalizatory i tłumik. Właściciel wycenił straty na kwotę 11 tysięcy złotych.

- Tego samego dnia ok. godz. 3.00 kaliscy policjanci na jednej z ulic miasta zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej samochód marki Mercedes. Autem kierował 26-letni mieszkaniec Kalisza. Pasażerem pojazdu był jego 28-letni kolega. Mundurowi w bagażniku mercedesa ujawnili katalizatory. Mężczyźni nie potrafili logicznie wyjaśnić skąd te przedmioty pochodzą. Jak się okazało, były to rzeczy skradzione z terenu firmy w Kościelnej Wsi. Obaj kaliszanie zostali przewiezieni do pleszewskiej komendy, a następnie osadzeni w policyjnym areszcie - relacjonuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.