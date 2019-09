Ukradł auto, usiłował przejechać policjanta. 35-letni mieszkaniec Pleszewa usłyszał zarzuty. Grozi mu kara 15 lat pozbawienia wolności

35-latek był pod wpływem alkoholu (1,5 promila) i nie miał uprawnień do kierowania samochodem. Zatrzymanego przekazano funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, którzy prowadzą postępowanie w tej sprawie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. - Odpowie za kradzież pojazdu, kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, uszkodzenie mienia oraz czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Ponieważ dopuścił się tych czynów w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa, grozi mu kara 15 lat pozbawienia wolności podkreśla - asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy pleszewskiej policji.

Sąd na wniosek prokuratury rejonowej zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

