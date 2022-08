Udany start pleszewskiego strażaka w Polska Man Triathlon

Dziesiąta edycja imprezy ściągnęła do Wolsztyna znacznie ponad trzystu zawodników, którzy mieli do dyspozycji trzy mordercze dystanse oraz możliwość wzięcia udziału w rywalizacji sztafet. Pierwszy tak zwany długi liczył 226 km. Startujący musieli przepłynąć 3,8 kilometra, przejechać na rowerze 180 km oraz przebiec maraton. Właśnie na dystansie ironmana swoich sił postanowił spróbować ogn. Mateusz Grabarek. - Pogoda w tym dniu nie pomagała, zwłaszcza na rowerze. Ulewny deszcz przez cały czas trwania zawodów dawał się we znaki - opowiada. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych ukończył zawody w czasie 10 godzin 29 minut i 27 sekund, co pozwoliło mu na zajęcie 16. miejsca w kategorii open i 9. pozycji w swojej kategorii wiekowej - M30. - O tym jak trudne były to zawody świadczy fakt, że 16 osób w ogóle ich nie ukończyło. Mateuszowi serdecznie gratulujemy wspaniałego wyniku i życzymy dalszych sportowych sukcesów - podkreśla st. asp. Mariusz Glapa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.