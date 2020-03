Udany Dzień Kobiet w sali wiejskiej w Piekarzewie

Do wspólnej zabawy zaprosiło Koło Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącą Barbarą Jakóbczak przy wsparciu sołtys Piekarzewa Grażyny Jezierskiej i tutejszej rady sołeckiej.

Imprezę otworzyły wspólnie właśnie Barbara Jakóbczak i Grażyna Jezierska. Panie złożyły wszystkim uczestniczkom wydarzenia serdeczne życzenia - zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i planów oraz zadowolenia z ich drugich połówek. Potem przyszedł czas na nieodłączny toast za zdrowie pań lampką szampana.

Oczywiście, nie mogło zabraknąć pysznych dań, które serwowało bistro Esencja Smaku z Kotlina. Dla pań przygotowano kolację, przekąski, sałatki i ciasta. Wieczór był przede wszystkim okazją do integracji mieszkanek Piekarzewa i okolic, którym codzienne obowiązki nie zawsze pozwalają na to, by wyrwać się z domu. Dzień Kobiet był ku temu idealną sposobnością.

W imprezie brały udział panie w różnym wieku. W sumie, na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 40 pań. Wszystkie bawiły się doskonale. Tym bardziej, że dodatkową atrakcją tego wieczoru było karaoke. Zadbano także o odpowiednią na tę okazję oprawę muzyczną.