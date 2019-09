Udane zakończenie trudnego tygodnia. LKS pokonał Victorię. Świetny występ zaliczył Tomasz Szymkowiak, który obronił dwa rzuty karne!

Oba zespoły sobotnim spotkaniem kończyły tygodniowy maraton. W poprzednich dwóch kolejkach LKS wywalczył punkt, natomiast Victoria wzbogaciła się o 4 oczka. Gospodarze chcieli się zrehabilitować za porażkę we Wrześni i szybko przejęli inicjatywę. Sygnał do ataku dał Mateusz Szkudlarski. Rozgrywający LKS-u w 10' "kropnął" z około 16 metrów w poprzeczkę. Chwilę później popisał się sprytnym, prostopadłym podaniem, po którym Krystian Benuszak stanął oko w oko z bramkarzem gości. Snajper gołuchowian minął Tobiasza Mosia i dał prowadzenie swojej drużynie. Kolejną szansę wypracował Maciej Mikołajczyk. Młody gracz LKS-u uruchomił Benuszaka, ale tym razem golkiper Victorii nie dał się zaskoczyć.

Przerwa przydała się gospodarzom. Tuż po zmianie stron znów zaatakowali i podwyższyli rezultat. Dawid Guźniczak strzałem głową zamienił na bramkę dośrodkowanie Konrada Chojnackiego. Chwilę wcześniej o mały figiel gołuchowanie zdobyliby gola bezpośrednio z kornera. Minutę po drugiej bramce znów na wysokości zadania stanął Tomasz Szymkowiak, który sparował uderzenie Macieja Stawińskiego z rzutu wolnego. Na to zagrożenie odpowiedział Szkudlarski. Pomocnikowi LKS-u po raz drugi na drodze do szczęścia stanęła poprzeczka. Kwadrans przed końcem kolejna jedenastka dla gości. Tym razem do piłki podchodzi Radosław Dolata, ale rezultat identyczny jak przy pierwszej próbie kolegi z zespołu. Tomasz Szymkowiak górą! - Pierwszy raz zdarzyło mi się obronić w meczu dwa rzuty karne - komentował tuż po spotkaniu bramkarz gołuchowian. - Trzeba mieć trochę szczęścia. Przy tej drugiej próbie miałem się rzucić w prawo, ale zobaczyłem, że zawodnik gości zwalnia i postanowiłem wyczekać. Poszedłem w lewo i udało się odbić. Do tej pory przy jedenastkach brakowało mi szczęścia, dzisiaj udało się pomóc drużynie. Cieszę się tym bardziej, że zrobiłem to przed naszymi kibicami - dodawał Szymkowiak.

Komplementów swojemu bramkarzowi nie szczędził również trener Maciej Dolata. - Tomek jest bezsprzecznie dzisiaj bohaterem i to nie tylko dlatego, że obronił dwa rzuty karne. W przeciągu całego meczu był wiodącą postacią zespołu. Bardzo dobrze grał na przedpolu, obronił trudne strzały z dystansu. To klasowy bramkarz. To, że akurat nie grał w pierwszych kolejkach było spowodowane tym, że na tej pozycji mamy młodzieżowca, przez co w polu mogłem sobie pozwolić na granie bardziej doświadczonymi piłkarzami - mówił Maciej Dolata.