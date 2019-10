Wizyta w policyjnej komendzie to dla najmłodszych spora frajda, nawet jeśli nigdy nie marzyły o zostaniu policjantem. To też okazja do rozmów poświęconych bezpieczeństwu. W ubiegłym tygodniu policjantów odwiedzili uczniowie klasy II d z pleszewskiej Trójki.

- Dzieci zapoznały się ze specyfiką służby policjantów oraz zwiedziły pleszewską komendę. Uczniowie wysłuchali też prelekcji na temat bezpieczeństwa. Dowiedziały się jak bezpiecznie przechodzić przed drogę i jakich zasad należy przestrzegać, by być bezpiecznym podczas zabawy w domu i na podwórku - informuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.