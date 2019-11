Uczniowie i przedszkolaki stanęli do hymnu

,,Szkoła do hymnu" to ogólnopolski projekt zainicjowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Przyłączył się do niego także Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach. Szkolna społeczność w przedświąteczny piątek, dokładnie o godz. 11.11 odśpiewała hymn narodowy.

Zima 30-lecia w Polsce, zasypie nas śnieg Wideo