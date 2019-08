Podczas wakacji nie każdy wyjeżdża z domu. Część dzieci spędzi je w domu, ale to nie znaczy, że ich wakacje muszą być nudne. O atrakcje dla najmłodszych, jak co roku postarała się Spółka Sport Pleszew organizując Wakacyjną Akademię Sportu i Przygody. Survivalove czy artystyczne warsztaty, zajęcia piłkarskie na stadionie. Ci, którzy nie wyjechali też mają co robić.