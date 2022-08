UAM Poznań. Prof. Tomasz Mizerkiewicz z Pleszewa w międzynarodowym towarzystwie! Stanął na czele grupy badawczej!

UAM Poznań. Prof. Tomasza Mizerkiewicza na czele międzynarodowego zespołu

Projekt złożyło konsorcjum CAPONEU (skrót od: The Cartography of the Political Novel in Europe) złożone z uczonych – oprócz UAM – z Uniwersytetu w Zagrzebiu (lider), Uniwersytetu w Cambridge, Uniwersytetu w Brighton, Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung w Berlinie, Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, Uniwersytetu w Nikozji (Cypr). Do naszego zespołu wnioskującego należą obok prof. Mizerkiewicza także pracownicy Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej: prof. Anna Gawarecka, prof. Ewa Szperlik, prof. Krystyna Pieniążek-Marković, prof. Błażej Warkocki oraz prof. Magda Potok (Wydział Neofilologii).