Trzydniowe rekolekcje wideo z siostrami z Domu Chłopaków w Broniszewicach. Początek 6 kwietnia o godz. 20.00

W tym roku w większości parafii ze względu na epidemię koronawirusa rekolekcje się nie odbyły, a to przecież jeden z najważniejszych duchowych elementów przygotowań do Wielkiej Nocy. Święta zbliżają się wielkimi krokami, więc to już ostatni moment, aby wziąć udział w tych wyjątkowych rozważaniach. Na niezwykłe rekolekcje wideo zapraszają siostry Eliza i Tymoteusza z Dom Chłopaków w Broniszewicach, które od dzisiaj - 6 kwietnia - do środy będą opowiadać o cudach zaufania, czułości i miłości.

Rekolekcje wideo z siostrami z Domu Chłopaków w Broniszewicach będziecie mogli obejrzeć na profilu facebookowym - Aleteia PL - Duchowość i lifestyle. Początek o 20.00.

Zapowiedź rekolekcji