Trzech nastoletnich złodziei włamało się do altanki działkowej

- Zgłoszenie o włamaniu wpłynęło do pleszewskiej komendy 23 sierpnia br. Do zdarzenia doszło w nocy przy ul. Lipowej w Pleszewie. Nieznani wtedy sprawcy wybili szyby w oknach od altanki działkowej, a po wejściu do środka ukradli rower o wartości 900 złotych. Właściciel wycenił straty na łączną kwotę 1100 zł - relacjonuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.

Jak informuje policjantka, kryminalni, którzy zajęli się tą sprawą ustali i zatrzymali w ubiegłym tygodniu trzy osoby, odpowiedzialne za to zdarzenie. Najstarszy z nich miał 18 lat. Młody mężczyzna działał z dwoma kolegami w wieku 14 lat. Wszyscy są mieszkańcami Pleszewa.

Najstarszy członek złodziejskiego tercetu odpowie za włamanie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Jego młodszymi kompanami zajmie się Wydział Rodzinny i dla Nieletnich.