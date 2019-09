Trwają prace nad utworzeniem związku, który odpowiadałby za gospodarkę odpadami. Czy warto stać się jego częścią rozważają w Gizałkach

W oddalonych 3 km od centrum Jarocina Witaszyczkach działa nowoczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów powołany do życia na bazie porozumienia kilkunastu wielkopolskich samorządów. To właśnie te gminy miałyby stać się członkami nowego tworu, który m.in. ustalałby jednakową cenę za odbiór odpadów we wszystkich gminach, organizował przetarg.

To, co do tej pory leżało w gestii każdej rady gminy, zostałoby przekazane do wykonania związkowi. - Czyli następnej kadencji możemy nie doczekać - komentował te założenia w swoim stylu radny Zbigniew Bachorski. Obawy są duże, ale na podjęcie kluczowych decyzji dopiero przyjdzie czas. Rajcy z Dobrzycy czy Chocza podjęli już uchwałę intencyjną wyrażającą zgodę na rozpoczęcie prac koncepcyjnych. Ów dokument do niczego jednak nie zobowiązuje.

Duże wątpliwości

W Gizałkach uchwały intencyjnej jeszcze nie przegłosowali. - Jesteśmy wśród 4 gmin, które takiej deklaracji do tej pory nie złożyły - tłumaczy wójt Robert Łoza. - Mam sporo wątpliwości.

Jeśli na terenie związku będzie jedna stawka za śmieci, to na ten moment jest to dla nas niekorzystne rozwiązanie. W innych gminach stawki są znacznie wyższe i my musielibyśmy zrównać się do tego poziomu - podkreśla gospodarz Gizałek.