Trwa zbiórka na rzecz pleszewskich ratowników zorganizowana przez Jacka Dryjańskiego. Potrzeby są ogromne!

- Link do zrzutki wysyłałem na pomocą jednego z komunikatorów do różnych firm i mam nadzieję, że będzie jakiś efekt. Jeśli chodzi o wsparcie samorządów, to jeszcze go nie ma ale mam nadzieję, że jest to spowodowane tylko tym, że zrzutka trwa dopiero trzeci dzień i być może, jeszcze wszyscy o niej nie wiedzą. Zrzutka w różnych miejscach była już udostępniona ponad 600 razy - podkreśla pan Jacek.

Zainteresowanie zbiórką jest duże, ale potrzeby jeszcze większe.

- Z rozmów z naszymi ratownikami wynika, że potrzebują dosłownie wszystkiego, jeśli chodzi o sprzęt ochrony osobistej - kombinezonów, gogli, masek, specjalnych rękawiczek, ochraniaczy na buty - wymienia organizator, podkreślając, że sytuacja związania z koronawirusem nie poprawia się, a wręcz przeciwnie, jest coraz gorzej, dlatego liczy się każda złotówka

ZBIÓRKĘ NA RZECZ PLESZEWSKICH RATOWNIKÓW ZNAJDZIECIE [TUTAJ]