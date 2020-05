Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broniszewice. Od jutra do czwartku remontowany odcinek będzie całkowicie zamknięty

Inwestycję wartą blisko 1,2 mln zł wykonuje firm Gregbud z Nowego Oleśca. To właśnie to przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Pozostałe propozycje złożone przez dwie jarocińskie oraz jedną kaliską firmę opiewały na kwoty wyższe o przynajmniej 70 tys. zł. W ramach modernizacji parametry drogi zostały dostosowane do wymagań klasy drogi lokalnej o pasach ruchu 2x2,75 m z utwardzonymi poboczami z kruszywa łamanego. Na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 625027P do skrzyżowania z drogą gminną nr 625030P powstała również dwukierunkowa ścieżka rowerowa o długości 641 m. Przebudowane zostaną przepusty drogowe oraz zjazdy. Będzie przejście dla pieszych oraz zatoka autobusowa z wiatą przystankową. Przy modernizowanym odcinku znajduje się m.in. Dom Chłopaków.

Od 19 do 21 maja 2020 r. wykonywana będzie nowa nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości drogi, dlatego całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów mechanicznych będzie droga na odcinku od skrzyżowania przy gorzelni do skrzyżowania przy posesji nr 94. - Za powyższe utrudnienia przepraszamy - mówi wójt Sławomir Spychaj.