Trwa 30. Finał WOŚP. Czy w Pleszewie i powiecie pleszewskim padnie rekord?

Ostatni finał WOŚP odbył się 31 stycznia 2021 roku. Wówczas zebrano rekordową kwotę 210 813 830,10 zł. Do tego wspaniałego wyniku swoją cegiełkę dołożyli mieszkańcy Pleszewa i sąsiednich gmin, którzy zasili orkiestrę Jurka Owsiaka kwotą ponad 195 tys. zł. Było to nieznacznie mniej od najlepszego osiągnięcia, czyli 213 539,68 zł zebranych podczas 28. Finału. Jak będzie w tym roku?

W artykule, który będziemy na bieżąco aktualizować znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące 30. Finału WOŚP w Pleszewie i powiecie pleszewskim.

Przypomnijmy, że podczas 30. Finału WOŚP w całym kraju wspólnie zbieramy pieniądze na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Fundacja planuje zakupić m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.