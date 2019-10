Trójkowy Klub Mediatora obchodził swój jubileusz w Międzynarodowym Dniu Mediacji

Nauczyciele znowu będą strajkować. Kiedy?

15 października nauczyciele wznowią zawieszony w maju strajk. Tym razem jednak nie oznacza to ponownego odwołania lekcji w szkołach. W przeprowadzonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego sondażu opowiedziano się za formą strajku włoskiego. Co to oznacza dla uczniów?