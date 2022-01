Trasy spacerowe do 34 km od Pleszewa. Urokliwe ścieżki na weekend 8 - 9 stycznia?

Ścieżki spacerowe w pobliżu Pleszewa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 34 km od Pleszewa, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Pleszewie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 09 stycznia w Pleszewie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🌳 Trasa spacerowa: Piętnastka chorzemińska

Stopień trudności: 1

Dystans: 14,93 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podejść: 647 m

Suma zejść: 655 m

Spacerowiczom z Pleszewa trasę poleca Chalupczok

Trasa dookoła Jeziora Wolsztyńskiego, przez wieś Chorzemin i tamtejsze lasy, niedaleko wieży obserwacyjnej, Nowy Młyn i położony przy nim staw Morskie Oko, Dojcę i bagienny teren Karpicka.

