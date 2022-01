Trasy rowerowe do 34 km od Pleszewa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Pleszewa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Pleszewa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Pleszewie ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 23 stycznia w Pleszewie ma być 0°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 51,48 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 226 m

Suma zjazdów: 215 m

Roku poleca trasę mieszkańcom Pleszewa

Trasa z Warszawy przez Konstancin na festiwal w Gassy - przeprawa promem do Karczewa i powrót do Warszawy podobną trasą również z przeprawą przez Wisłę - godz. funkcjonowania promu podana na zdj.Warto też podjechać nad jezioro - rezerwat na Torfach

