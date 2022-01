Trasy rowerowe do 34 km od Pleszewa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

Rowerem w pobliżu Pleszewa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Pleszewa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 05 lutego w Pleszewie ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 06 lutego w Pleszewie ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 52,61 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 899 m

Suma zjazdów: 927 m

Nasiol23 poleca trasę mieszkańcom Pleszewa

Trasa o bardzo małym natężeniu ruchu.

Trochę asfaltu, polnych dróg, najtrudniejszy etap to lasy w okolicach Piskórki.

