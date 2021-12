Tragiczny wypadek w sąsiednim województwie. Zginęło dwoje druhów jadących do akcji. Straż pożarna w żałobie

Druhowie zginęli jadąc do akcji

W czwartek, 2 grudnia 2021 roku, w godzinach porannych w miejscowości Czernikowo (pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie) doszło do tragicznego zdarzenia, w którym samochód OSP Czernikowo jadąc alarmowo zderzył się z samochodem ciężarowym. Wozem strażackim jechało 5 strażaków OSP Czernikowo. W wyniku zderzenia dwoje druhów poniosło śmierć, a trzech zostało rannych. Wśród rannych, dwóch druhów to osoby będące również funkcjonariuszami PSP. Ochotnicy zostali zadysponowani do pożaru sadzy. - Dziś ratownicy wypełniając swoją misję - niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, ponieśli najwyższą ofiarę tracąc życie! - mówi Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.