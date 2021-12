Tragedia w Antoninie. Rodzice imprezowali, nie zamknęli drzwi. Są zarzuty w sprawie śmierci 2-latka

- W toku postępowania śledczego w oparciu o poczynione ustalenia, o opinię biegłych z zakresu medycyny sądowej, a także badania retrospektywnego z wartości alkoholu zawartego we krwi, prokurator przedstawił rodzicom chłopca zarzuty dotyczące braku zapewnienia dziecku opieki, do której byli zobowiązani czym bezpośrednio narazili go na utratę życia i zdrowia. W wyniku nie zabezpieczenia drzwi domu letniskowego małoletni w wieku 2 lat opuścił pomieszczenie, udał się bez opieki osoby dorosłej nad jezioro oddalone około 230 metrów od domku, gdzie wpadł do wody co doprowadziło do śmierci przez utonięcie. Kobiecie przedstawiono zarzut, że czynu tego dopuściła się znajdując się w stanie nietrzeźwości. Rodzice przyznali się do stawianych im zarzutów. Za te czyny grozi im kara pozbawienia wolności do lat pięciu - mówił rzecznik Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim, Maciej Meler.