"To talent na europejską skalę". Oliwia Szymczak z małego Karminka zrobi karierę na miarę Katarzyny Kiedrzynek?

11-latka leci do Stanów Zjednoczonych

Na świat przyszła 20 lipca 2003 roku. Pochodzi z niewielkiej miejscowości położonej w gminie Dobrzyca. Karminek liczy około 300 mieszkańców. To tutaj po raz pierwszy kopała i łapała piłkę. Najczęściej ćwiczyła przed domem. Na jednej z jego ścian wisiała obręcz do kosza, a niedaleko znajdowało się boisko do nogi. Szło jej na tyle dobrze, że postanowiła spróbować swoich sił w klubie. W Czarnych Dobrzyca trenowała pod okiem Marka Szewczyka.

Oliwia Szymczak od najmłodszych lat wykazywała talent do sportu. - Piłkę kopie odkąd pamiętam, tak naprawdę od kiedy zaczęła chodzić, już tuptała za czymś okrągłym - mówiła na początku 2015 roku mama obecnej zawodniczki Medyka. To wówczas po raz pierwszy zrobiło się głośno o mieszkance Karminka. Będąc uczennicą piątej klasy Zespołu Szkół im. Orła Białego w Korytach (powiat ostrowski) wygrała organizowany przez Fundację Marcina Gortata Skills Challenge "Mierz Wysoko". W 2014 roku jej przedstawiciele odwiedzili 50 placówek. Młodzież kozłowała piłką do koszykówki, grała w szczypiorniaka i kopała piłkę do nogi.