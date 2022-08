To już koniec wakacji. Czas wrócić do szkolnych ławek. Zobacz wyjątkowe szkolne zdjęcia z lat 60., 70 i 80. XX wieku. Rozpoznajecie kogoś? Piotr Fehler

To już koniec wakacji. Już w czwartek rozpocznie się nowy rok szkolny. Uczniowie po dwóch miesiącach beztroskiego wypoczynku wrócą do szkolnych ław, a my postanowiliśmy zabrać naszych Czytelników w wyjątkową podróż w czasie. Zobaczcie galerię zdjęć Jana Zbigniewa Haina z lat 60., 70., 80 ubiegłego wieku