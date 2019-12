Dzięki darczyńcom z całej Polski udało się obdarować prezentami wszystkich chłopaków z Domu Chłopaków w Broniszewicach

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia siostry Dominikanki z Broniszewic ruszyły z "prezentową akcją" dla swoich podopiecznych. W Internecie opublikowały 56 listów do św. Mikołaja, a każdy, kto tylko zechciał mógł się do akcji przyłączyć dodając swoją część prezentów. Dzięki wielu osobom, które zaangażowały się w akcję, wszystkie wymarzone prezenty trafiły do Chłopaków.- Dzięki Wam to był wyjątkowy wieczór. Spełniliście marzenia Chłopców, a przy okazji nasze marzenie, żeby Chłopcy byli szczęśliwi - podkreślają siostry Dominikanki.