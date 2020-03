"To bulwersujące!" Pleszewski szpital odpowiada na tweet dziennikarza

Patryk Słowik od kilku kat związany z Dziennikiem Gazetą Prawną pisze m.in., że "pielęgniarki z własnych pieniędzy kupują podstawowe narzędzia pracy".

Co na to Pleszewskie Centrum Medyczne?

To Bulwersujące! Znany dziennikarz publikuje tweeta godzącego w dobre imię szpitala oraz podważającego zaufanie do naszego profesjonalizmu w tym trudnym czasie. Zastanawiamy się na jakiej podstawie? Wszak nikt nie prosił nas o potwierdzenie takich informacji. Oświadczamy, że o żadnej z opisanych sytuacji nic nam nie wiadomo. W szczególności nie dotarła do nas informacja jakoby personel szpitala „z własnych pieniędzy kupował podstawowe narzędzia pracy”. Wobec dziennikarza podejmiemy działania prawne za pośrednictwem naszej Kancelarii