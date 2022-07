To będzie wielkie święto literatury! Festiwal Miedzianka po Drodze zawita do Pleszewa

Festiwal Miedzianka po Drodze zawita do Pleszewa

Gliwice, Racibórz, Nysa, Opole, Złoty Stok, Sierosław i Pleszew znajdą się na trasie tegorocznej edycji festiwalu Miedzianka po Drodze. Cała impreza rozpocznie się w miejscu jej narodzin. W niewielkim miasteczku nieopodal Jeleniej Góry, którego nie ma, miasteczku opisanym w książce Filipa Springera. Autor ponad dwa lata szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego miejscowość z siedmiowiekową tradycją zniknęła z powierzchni ziemi

W piątek, 26 sierpnia 2022 roku, w Miedziance na Dolnym Śląsku zaplanowano dwudniowe warsztaty „Poszerzona rzeczywistość” w ramach pięciu ścieżek tematycznych. - To zupełnie nowy koncept w ramach festiwalu Miedzianka po Drodze – jedyny, który odbywa się w miejscu narodzin tej imprezy. Chcąc zmniejszyć antropopresję i ślad ekologiczny naszych działań ograniczamy je do nieinwazyjnych twórczych peregrynacji. W Miedziance w ciszy, spokoju i kameralnym gronie chcemy aktywnie doświadczyć tego miejsca, a potem zabrać stąd strzępki grzybni, która owocować będzie w całym kraju. Marzymy o tym, by w Miedziance zaczynały się zmiany – twórcze reakcje na kryzysy, których już doświadczamy i które nas czekają w przyszłości. Bo rozszerzona rzeczywistość nie ma granic, a żadnego końca świata nie będzie - podkreślają organizatorzy.