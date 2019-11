Tłumy na spotkaniu z Przemkiem Kossakowskim zorganizowanym przez pleszewską bibliotekę

Seks i alkohol. Tak Przemysław Kossakowski zatytułował dwa wątki, które poruszył podczas spotkania. Pod chwytliwymi hasłami, ukryły się dwie historie – z Indonezji i Gruzji. To widownia wybrała, od którego z nich zacząć. Tak więc prelekcja zaczęła się od seksu, a dokładniej od nietypowych obyczajów panujących wśród jednego z indonezyjskich plemion.

Przygoda Kossakowskiego wśród plemienia Dani pozwoliła na konfrontację z tematem często przywoływanego dziś kryzysu męskości. – Znalazłem się tam dlatego, żeby stać się mężczyzną. Zanim zostanę wojownikiem, co według Dani jest esencją bycia mężczyzną, musiałem wyglądać jak mężczyzna i założyć swoją kotekę. Co było dla mnie trochę krępujące – wyznał Przemek i opisał zakładanie koteki zaśmiewającej się do łez pleszewskiej publiczności:

– Sznureczki oplatają tors pod pachami i powodują, że koteka ma odpowiedni wektor. Przez drugą pętelkę należy przewlec jądra. Dla kogoś, kto tego nigdy nie robił, zadanie trudne technicznie i kłopotliwe. Trwało to i trwało, aż Dani się zniecierpliwili, bo przecież na wojnę trzeba, a tu jakiś pierdoła majtek nie potrafi założyć. Wódz nie wytrzymał. – Uderzył mnie po dłoniach i zaczął mi pomagać, co było dla mnie, jako przedstawiciela heteronormatywnej większości, koszmarem. Okazało się, że penis powinien być zwinięty w rulon i wódz pomógł mi to zrobić. Znalazłem się na dnie osobistego piekła i nagle usłyszałem: – Przemek... A tam Marcin, mój operator: – Opowiedz, jak się czujesz.