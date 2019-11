Targi Pracy połączyli z dniem promocji Centrum

Spotkanie z zaproszonymi gośćmi zainaugurował Krystian Piasecki, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, które wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery podlegającym również pod Ochotnicze Hufce Pracy byli organizatorami Dni Promocji i Targów.

- Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie wam, młodym ludziom, którzy za chwilę będzie wchodzili na rynek pracy możliwości zapoznania się z formami jej szukania i rekrutacji, jakie stosują pracodawcy. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy lokalne firmy i państwowe instytucje, których zadaniem jest pomaganie w wejściu w życie zawodowe takim osobom, jak wy. Macie więc doskonałą okazję, aby osobiście porozmawiać z osobami, które powiedzą wam, jak znaleźć dobrą pracę po ukończeniu szkoły - mówił podczas wystąpienia dyrektor.

A ofert pracy nie brakowało. Jak powiedziały przedstawicielki Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie- Danuta Szymańska i Elżbieta Ostrysz wraz z Leszkiem Bierłą, dyrektorem PUP- młodzież była zainteresowana tym, co proponują pracodawcy z regionu. Uczniowie pytali głównie o zawody, w których się kształcą i o to, co oferują zatrudniający.