Tańcom i wspólnej zabawie nie było końca. Biesiada Jubileuszowa z okazji 100-lecia pleszewskiego liceum

Ubiegłoroczny obchody 100-lecia pleszewskiego liceum zakończyła biesiada jubileuszowa, podczas której wspólnie bawili się absolwenci różnych roczników. Był to powrót do tego, co w pamięci ocalało, jako obraz najpiękniejszych lat życia. Podczas zabawy absolwenci przypominali zabawne zdarzenia, swoje szkolne kłopoty, miłości, profesorów. Pamiętali wszystko z najmniejszymi detalami. Wielu na tę chwilę przyniosło czarno - białe zdjęcia. Śmiechu było co niemiara, a tańcom i wspólnej zabawie nie było końca. Na parkiecie szalały pary, ale nie tylko. Bawiono się razem. Nieważny był wiek. Tak, jak potrafią tylko absolwenci pleszewskiego "Staszka".